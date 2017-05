Tina Cipollari, la verità su Gemma Galgani e Marco Firpo

Sul trono over di Uomini e Donne è ormai calato il sipario e così Tina Cipollari ha deciso di svelare la verità sul rapporto tra la dama storica del programma di Maria De Filippi e del cavaliere dai lunghi capelli biondi che hanno animato le ultime settimane della trasmissione.

TINA CIPOLLARI E LA VERITA’ SU GEMMA E MARCO

In un’intervista rilasciata ai microfoni del settimanale Tv, Sorrisi e Canzoni, Tina Cipollari è tornata a parlare di Gemma Galgani e Marco Firpo, la coppia che, nelle ultime settimane, ha dato vita alla parte romantica e non della trasmissione.

Secondo Tina Cipollari, Gemma Galgani starebbe tentando di conquistare un uomo che, in realtà, non vorrebbe stare con lei: “Marco non la vuole, vuole visibilità e così fanno un po’ tutti. Ha visto quando ha cercato di baciarlo a ogni costo? Le canzoni per conquistarlo? Mi sale il sangue alla testa”.

Chi, invece, gode della stima di Tina è la dama Graziella Montanari: “Quanto mi piace! Graziella è una donna impopolare perché non sa fingere. Io tifo per lei: sono dalla parte delle donne inarrestabili”.

Tra i tronisti della stagione, invece, quelli che ha amato di più sono Rosa Perrotta e Claudio Sona: “All’inizio è stata criticata dal pubblico, ma poi ha fatto ricredere tutti. Ha fatto un bel trono e ha scelto Pietro che è una persona molto carina. Con Claudio è stato come ritornare agli inizi di Uomini e Donne. Questo primo trono gay è stato elegante e ricco di emozioni. Proprio come piace a me”.