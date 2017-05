Uomini e donne: Sonia Lorenzini accusa la redazione

Uomini e Donne sta per terminare, ma i protagonisti di questa stagione sono più attivi che mai.

Una delle troniste più amate di questo anno, Sonia Lorenzini, ce lo dimostra bene visto che proprio quando meno ce lo aspettavamo ha lanciato una frecciatina alla redazione del programma.

Sonia Lorenzini ed Emanuele trattati diversamente?

Sono da poco andate in onda le scelte di Luca Onestini e Rosa Perrotta ed i ragazzi sono ora in viaggio in compagnia delle loro dolci metà. In merito a ciò si è espressa Sonia ironicamente, accusando non troppo velatamente la redazione di aver trattato lei ed Emanuele in maniera diversa dagli attuali beniamini.

“Anche noi stiamo facendo il viaggio del dopo scelta, vero amore? Lo facciamo vedere tutto noi eh!” – ha affermato la Lorenzini in una Instagram Story.

Niente viaggio per loro, ma d’altronde non c’erano stati neanche i petali rossi e le canzoni romantiche.

Quando ha scelto Emanuele, Sonia lo ha inseguito dietro le quinte perchè lui aveva deciso di abbandonare il programma. In quel momento la tronista gli ha dichiarato il suo amore e la coppia è nata senza scene eclatanti e riflettori puntati.

Che sia vero che ci sono disparità di trattamento a seconda delle coppie? Come risponderà la redazione? Attendiamo le dichiarazioni di Raffaella Mennoia.