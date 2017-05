Uomini e Donne, Salvatore Di Carlo in ospedale: il messaggio di Teresa Cilia in ospedale

Salvatore Di Carlo è in ospedale. L’ex corteggiatore di Uomini e Donne che con Teresa Cilia ha dato vita ad uno dei troni più belli della storia del programma di Maria De Filippi, attraverso una serie di post pubblicati sul suo Instagram Stories, ha fatto sapere ai fans di essere attualmente in ospedale.

UOMINI E DONNE, SALVATORE DI CARLO IN OSPEDALE

Le condizioni di Salvatore Di Carlo, attualmente in ospedale, non sono fortunatamente preoccupanti. L’ex corteggiatore di Uomini e Donne, infatti, si mostra in un letto d’ospedale mentre aspetta Teresa. Non si sa, tuttavia, cosa sia realmente successo a Salvatore. Forse un piccolo infortunio dovuto alla sua attività di calciatore?

In attesa di scoprirlo, Teresa Cilia si sta prendendo cura della sua dolce metà. I due, infatti, da quando si sono innamorati nello studio di Uomini e Donne, sono diventati praticamente inseparabili. Per dimostrare, ancora una volta, a Salvatore tutto il suo amore, Teresa gli ha scritto un tenero messaggio sui social.

“Voglio solo che il domani sia con te, non mi importa di nulla se non vederti felice e farò di tutto per fare in modo che i tuoi sogni si realizzano..

In questa vita ci sono molte scelte insicure, ma io di una cosa sono più che sicura, che scegliere te ancora e ancora. Per tutto l’amore che posso darti, per tutto il cuore che hai saputo donarmi!! ❤️ti amo!!!”.