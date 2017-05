Amici 2017, Andreas Muller fidanzato: ecco chi è la fortunata

Andreas Muller è il vincitore di Amici 2017. Il ballerino della squadra blu di Elisa ha battuto nella sfida finale l’amico e compagno di squadra Riccardo Marcuzzo. Una vittoria, quella di Andreas, che ha messo d’accordo tutti i fans del talent show di Maria De Filippi che hanno voluto premiare chi tenta la scalata al successo dallo scorso anno.

AMICI 2017, ECCO CHI E’ LA FIDANZATA DI ANDREAS MULLER

Andreas Muller faceva parte della scuola di Amici già dallo scorso anno. Promettente e considerato un talento già l’anno scorso, Andreas non riuscì ad accedere al serale a causa di un infortunio. Maria De Filippi gli promise così di poter tornare. Ad agosto scorso, così, Andreas ha ricominciato a fare i provini e dopo aver superato tutti i casting ha riconquistato un posto nella scuola di Amici fino alla vittoria finale.

Una grande vittoria che ripaga Andreas anche di tante sofferenze. I fans, però, si chiedono soprattutto se Andreas sia fidanzato. A svelare il mistero è Novella 2000 che, indagando sui social, assegna un’identita alla ragazza che ha conquistato il cuore del ballerino.

La fortunata si chiama Maria Elena Gasparini ed è anche lei una ballerina. Nel lungo messaggio pubblicato sui social dopo la vittoria, il vincitore di Amici 2017 ha dedicato alcune parole anche a Mari che, forse, è proprio la ragazza.

“Grazie Mari per essere la bellissima donna che sei, hai un animo buonissimo e spesso le tue parole servono a far riflettere e tornare sui propri passi. sei una delle persone per me più importanti”. La ragazza ha risposto con un post alla suddetta lettera: “Riabbracciare la persona che amo dopo tre mesi di distacco totale è indescrivibile. Essere stata sempre al tuo fianco rende la tua vittoria anche un po’ la mia. Sono felice per tutto, per averti nella mia vita, per amarti ed essere amata”.