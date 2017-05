Emma Marrone stupisce sui social: “Non ci sono parole per descriverti”

Emma Marrone scrive una bellissima dedica sui social scatenando l’entusiasmo dei fans. “Non ci sono parole per descriverti, grazie di tutto. Grazie”, scrive Emma Marrone pubblicando su Instagram che ha raccolto più di 41mila fans. Se, però, state pensando ad un post romantico vi sbagliate. Curiosi di scoprire a chi ha dedicato tali parole Emma? Ve lo sveliamo subito.

EMMA MARRONE, IL POST PER FIORELLA MANNOIA

Emma Marrone, ieri sera, insieme alla madre, ha assistito al concerto che Fiorella Mannoia ha tenuto a Roma. Un grande spettacolo che ha emozionato la cantante salentina che ha poi voluto ringraziare pubblicamente la Mannoia. “Non ci sono parole per descriverti … grazie di tutto .. grazie” – ha scritto Emma a cui la Mannoia ha risposto – “Grazie a te amica mia, ti voglio bene”.

Dopo la finalissima di Amici 2017, dunque, Emma si sta rilassando con la famiglia prima di raggiungere Verona dove il 5 e il 6 giugno si terranno i Wind Music Awards 2017 a cui parteciperà anche la Marrone.

Nel frattempo, non si placano le voci che vorrebbero Emma e Stefano De Martino sempre più vicini. Dopo lo scoop rivelato a Pomeriggio Cinque, gli stemmini, come si chiamano i fans di Emma e Stefano, sui social, vanno a caccia di piccoli indizi. Ad oggi, tuttavia, la cantante e il ballerino non hanno ancora fatto gesti plateali anche se durante il serale di Amici 2017 hanno dimostrato di avere un rapporto sereno.

Tuttavia, la foto di Gaetano, il cane che Emma ha sin dai tempi della sua relazione con Stefano e di cui De Martino ha parlato in una puntata del Maurizio Costanzo show ha scatenato ulteriormente l’entusiasmo dei fans. “Il cane ce l’ha Emma, è bellissimo e si chiama Gaetano”, ha detto Stefano alimentando ulteriormente le speranze dei fans. Le voci sul ritorno di fiamma, dunque, si riveleranno fondate? Non ci resta che attendere per scoprirlo.