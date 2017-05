Giorgio Manetti, nuova frecciatina sui social a Gemma Galgani?

Sul trono over di Uomini e Donne è ormai calato il sipario ma non su Gemma Galgani e Giorgio Manetti che continuano ad essere i protagonisti del gossip. Il cavaliere e la dama del programma di Maria De Filippi, infatti, nonostante siano passati mesi dalla fine della loro storia d’amore, continuano a punzecchairsi e a lanciarsi frecciatine al veleno.

GIORGIO MANETTI, NUOVA FRECCIATINA SUI SOCIAL CONTRO GEMMA?

Gemma Galgani, dopo la fine della storia con Giorgio Manetti e la delusione vissuta con Michele D’Ambra, ha ricominciato a frequentare Marco Firpo. Con il cavaliere dai lunghi capelli biondi, Gemma pensa di aver finalmente trovato l’uomo della sua vita nonostante Marco abbia più volte dichiarato di non essere innamorato di lei.

La Galgani, però, non sembra ancora pronta ad arrendersi anche se molti non credono ai suoi sentimenti. Il primo ad aver criticato Gemma è stato Giorgio Manetti che, in queste ore, ha pubblicato un post sui social che i fans hanno interpretato come una frecciatina nei confronti della Galgani.

«Ci sono persone che hanno un compagno, ma che si sentono talmente sole e vuote che è come se non lo avessero – ha scritto -. Altre, invece, pur di non aspettare, decidono di camminare accanto alla persona sbagliata e, nel loro egoismo, non permettono a quella persona di allontanarsi, anche se sanno che non la rendono felice» – scrive Giorgio che poi aggiunge – «Ci sono persone che portano avanti matrimoni o fidanzamenti ormai distrutti, perché credono che stare da soli sia difficile ed inaccettabile – ha aggiunto -. Eppure, ci sono altre persone che sono da sole e vivono e brillano e si lasciano travolgere dalla vita nel migliore dei modi. Persone che non si spengono, anzi, al contrario, che ogni giorno si accendono di più. Persone che imparano a godersi la solitudine perché le aiuta ad avvicinarsi a se stesse, a crescere e a diventare più forti dentro. Queste persone sono quelle che un giorno, senza sapere esattamente quando né perché, troveranno al loro fianco una persona che le ama con amore vero e, allora, si innamoreranno nel modo più bello».