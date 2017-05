Marco Cartasegna e Federica Benincà si sono lasciati? La verità dell’ex tronista

Marco Cartasegna e Federica Benincà formano la prima coppia della seconda parte della stagione di Uomini e Donne. Contrariamente a quanto accaduto a Luca Onestini e Soleil Sorgè, Rosa Perrotta e Pietro Tartiglione, i due non sono stati i protagonisti di una puntata speciale dedicato al post scelta. La cosa ha fatto infuriare i fans, già preoccupati dalle voci che vorrebbero l’ex tronista e l’ex corteggiatrice in crisi.

Marco Cartasegna e Federica Benincà, nessuna crisi

Tra Marco Cartasegna e Federica Benincà non c’è nessuna crisi. A smentire tutti i rumors sono stati i diretti interessati. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, di fronte alle ripetute domande dei fans, ha deciso di vuotare il sacco spiegando perchè non trascorre intere giornate con il fidanzato: “Semplicemente io ho un lavoro e studio anche all’università, ho una laurea da prendere! E lui lavora ed è sempre in giro. Ci conosciamo da due mesi, convivere e stare 24 ore su 24 insieme ora, mi sembra esagerato. Stare insieme è bello e giusto, ma senza rinunciare alle proprie passioni, lavoro e individualità”.

Dopo le parole di Federica Benincà, sono arrivate anche quelle di Marco Cartasegna. L’ex tronista, attualmente in Sardegna, durante una diretta su Instagram, rivolgendosi alla fidanzata rimasta a casa, ha scritto: “scusa amore mio“, ponendo così fine a tutti i pettegolezzi.