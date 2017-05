Temptation Island 2017, svelata la data d’inizio: ecco coppie e tentatori

Allacciate le cinture perchè Temptation Island 2017 potrebbe prendere il via su canale 5 prima del previsto. Diversamente dagli altri anni, infatti, la prima puntata del reality dell’amore potrebbe andare in onda giovedì 19 giugno, in prima serata.

TEMPTATION ISLAND 2017, IL 19 GIUGNO LA PRIMA PUNTATA

Come fa sapere il settimanale Tv, Sorrisi e Canzoni, la prima puntata di Temptation Island 2017 dovrebbe andare in onda proprio il 19 giugno, circa una settimana prima del previsto. Una scelta che la produzione avrebbe preso per evitare troppi spoilers e far coincidere le registrazioni con la messa in onda. Ad oggi, infatti, le registrazioni non sono ancora iniziate.

La location scelta dovrebbe essere ancora una volta la Sardegna. A condurre il reality sarà ancora Filippo Bisciglia che racconterà le avventure di sei coppie che si metteranno in gioco vivendo per tre settimane con tentatori e tentatrici, pronti a far scoppiare le coppie.

Chi saranno, dunque, i concorrenti? Per il momento, l’unica coppia ufficiale sarebbe quella di Soleil Sorgè e Luca Onestini. Restano in pole, tuttavia, anche altre coppie di Uomini e Donne come quelle di Giulia De Lellis e Andrea Damante, Camilla Mangiapelo e Riccardo Gismondi.

Per quanto riguarda i tentatori, invece, ci sarà quasi sicuramente l’ex corteggiatore di Uomini e Donne, Andrea Melchiorre la cui presenza ha scatenato l’entusiasmo dei fans. Gli altri nomi famosi tra i tentatori e le tentatrici, poi, ci sono Valentina Rapisarda, ex fidanzata di Andrea Cerioli, Alessandro Calabrese, Giovanni Vescovo, Fabiana Barra e Federico Piccinato.

Chi, invece, non ci sarà è Asia Nuccetelli come ha rivelato la madre Antonella Mosetti: “Mia figlia non ha in programma di fare Temptation Island, oggi. E poi non è minimamente interessata al ruolo di tentatrice. Ha altri obiettivi e impegni”.