Uomini e donne: Salvatore in ospedale, Teresa preoccupatissima

Salvatore Di Carlo è in ospedale.

Il giovane ex corteggiatore di Uomini e donne, ormai marito di Teresa Cilia, è stato ricoverato in questi giorni.

Salvatore in ospedale, Teresa pubblica video dall’ospedale

A darne notizia è stata proprio Teresa, che ha pubblicato dei video di Salvatore in ospedale nella sua Instagram Story.

Non si conosce la ragione per la quale Di Carlo si trova attualmente nella struttura, ma qualsiasi sia il motivo non sembra essere nulla di grave.

Teresa però è parsa comunque preoccupatissima per il suo bel maritino e gli ha dedicato una dolce dichiarazione d’amore:

“Voglio solo che il domani sia con te, non mi importa di nulla! Se non vederti felice, farò di tutto per fare in modo che i tuoi sogni si realizzino. In questa vita ci sono molte scelte insicure, ma io di una cosa sono più che sicura, che sceglierei te, ancora e ancora. Per tutto l’amore che posso darti, per tutto il cuore che hai saputo donarmi. Ti Amo!”