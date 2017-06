Simona Ventura all’Isola dei Famosi spagnola e la Caruso?

Supervivientes sta regalando grandi emozioni ai telespettatori.

Questa edizione del reality show spagnolo, versione iberica della nostra Isola dei famosi, è a dir poco spumeggiante e a renderla tale ha sicuramente contribuito Paola Caruso.

Simona Ventura vola in Spagna per sostenere Paola Caruso

La Bonas di Canale 5 si è infatti lasciata andare ad amoreggiamenti davanti alle telecamere, ha litigato, pianto ed è persino stata coinvolta in una rissa.

Ora in suo soccorso arriva però un’altra ex naufraga, Simona Ventura.

Simona debutterà a Supervientes domani, giovedì 1 giugno 2017, in prima serata. A darne notizia è stato il blog di Davide Maggio, che ha raccontato in anteprima che la Ventura sarà ospite in studio e farà una sorpresa a Paola.

Come reagirà la Caruso, che rischia l’eliminazione poichè è in nomination, alla vista dell’amica?