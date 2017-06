Temptation Island 2017, salta la prima puntata: ecco perché!

Salta la prima puntata di Temptation Island 2017. Il programma della Fascino tornerà in onda in piena estate ma, diversamente da quanto trapelato in questi giorni, la prima puntata potrebbe non andare in onda il prossimo 19 giugno ma slittare di una settimana rinviando così la partenza del programma al 26 giugno.

TEMPTATION ISLAND 2017, SALTA LA PRIMA PUNTATA

Secondo stanto si legge sul sito di Novella 2000, il cambiamento sarebbe dovuto al mancato arrivo delle coppie nel villaggio turistico che le ospiterà per tre settimane. L’arrivo dei concorrenti era previsto per il 5 giugno ma, a quanto pare, non sarà così. Le coppie dovrebbero arrivare nel villaggio dell’amore solo intorno al 10 giugno. Essendo un programma registrato, la messa in onda della prima puntata subirà inevitabilmente uno spostamento.

A cosa sarà dovuto questo cambiamento di programma? Secondo Novella 2000 alla formazione del cast. Ad oggi, infatti, non ci sono ancora ufficializzazioni sulle coppie, sui tentatori e sulle tentatrici che animeranno Temptation Island 2017.

Il programma, giunto alla quarta edizione, sarà condotto come sempre dall’ex gieffino Filippo Bisciglia. Ad oggi, l’unica coppia quasi ufficiale è quella formata da Luca Onestini e Soleil Sorgè mentre sarebbero ancora in trattative le altre. Ad oggi, i nomi che continuano a circolare sono quelli di Andrea Damante e Giulia De Lellis mentre non ci saranno altre coppie di Uomini e Donne come Sonia Lorenzini ed Emanuele Mauti.

Tra i tentatori, invece, probabile la presenza di Andrea Melchiorre e Alessandro Calabrese mentre tra le tentatrici potrebbero esserci Lidia Vella, ex di Calabrese e l’ex fidanzata dell’ex tronista Andrea Cerioli, Valentina Rapisarda.