Antonella Mosetti e la dichiarazione che non t’aspetti su Giulia De Lellis

Antonella Mosetti e Giulia De Lellis sono state due delle grandi protagoniste del Grande Fratello Vip. La fidanzata di Andrea Damante, concorrente del reality, si scagliò contro Asia Nuccetelli, figlia della Mosetti, per la sua particolare amicizia con l’ex tronista. Oggi, però, arriva il colpo di scena.

ANTONELLA MOSTTI, PACE FATTA CON GIULIA DE LELLIS

A prendere le difese di Asia Nuccetelli fu la madre Antonella Mosetti che puntò il dito contro la De Lellis, rea di aver insultato sua figlia accusandola di avere delle mire particolari su Andrea Damante. Tra le due volarono parole grosse ma oggi arriva la dichiarazione inaspettata dell’ex lolita di Non è la Rai.

Ai microfoni di Radio Free Station, la showgirl romana ha dichiarato: “Giulia può essere mia figlia. Si è resa conto da sola di aver esagerato. Io non ce l’ho con nessuno, sono ragazzi giovani. Io mi sono semplicemente difesa. Per me non c’è nessun fastidio nei suoi confronti, non ho nessun problema con lei”.

Sulle proposte lavorative, invece, ha aggiunto: “Dopo il Grande Fratello c’era poco e niente. Mi piace fare televisione quando mi diverto, quando trovo cose che non mi piacciono evito. Preferisco sparire e poi riapparire quando c’è qualcosa di buono. Non bisogna essere per forza come il prezzemolo”.