Gemma Galgani e Marco Firpo, è amore? Insieme dopo Uomini e Donne

Tra Gemma Galgani e Marco Firpo è vero amore? La stagione del trono over di Uomini e Donne si è conclusa ma i fans continuano ad avere i riflettori accesi sulla dama e sul cavaliere del trono over che hanno chiuso la stagione del programma di Maria De Filippi con un grosso punto interrogativo.

GEMMA GALGANI E MARCO FIRPO INSIEME ANCHE SENZA TELECAMERE

Nel corso dell’ultima puntata del trono over di Uomini e Donne, Gemma Galgani ha assicurato di provare una forte attrazione per Marco Firpo che, a sua volta, ha parlato così della dama: “Forse con me ha una speranza, che con Giorgio aveva perso. Lei da Giorgio voleva essere amata e in più voleva l’esclusiva, che Giorgio evidentemente non le poteva o non le voleva dare. Non ho molto da dire, sono cose del loro passato che non ho voluto sapere e sinceramente non mi interessano. Sono distante da tutte queste cose. Gemma è una donna a cui voglio molto bene, è una persona che quando non c’è mi manca, però se vuole essere impegnativa ci riesce”.

Oggi, i due sono stati beccati insieme. Sui social, infatti, stanno circolando foto di Gemma e Marco insieme. La dama e il cavaliere sono stati beccati in Liguria, precisamente a Bonassola. I due hanno pranzato insieme e successivamente si sono concessi una passeggiata in bicicletta.