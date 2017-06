Grande Fratello, la coppia più amata si è sposata: le foto

Fiori d’arancio per una delle coppie più belle del Grande Fratello. Se Francesca Rocco e Giovanni Masiero, in questi giorni, hanno festeggiato l’arrivo della loro principessa, la piccola Ginevra, Pietro Titone e Ilaria Natali, concorrenti del Grande Fratello 11 hanno pronunciato il fatidico sì.

GRANDE FRATELLO, NOZZE PER PIETRO TITONE E ILARIA NATALI

Pietro Titone e Ilari Natali, diventati popolari dopo aver partecipato all’undicesima edizione del Grande Fratello, si sono sposati ieri nella Chiesa di Santa Margherita a Montici, sull’omonima collina a Firenze alla presenza di pochi amici e parenti e della loro bambina. Il ricevimento si è poi tenuto in una splendida villa a San Gimignano, in provincia di Siena.

I due ex gieffini stanno insieme da ben sette anni e hanno una figlia, Camilla, di 5. Pur essendo sempre stati molto innamorati, i due novelli sposi hanno voluto aspettare per coronare il loro amore sull’altare che la loro piccola fosse abbastanza cresciuta per essere parte integrante della cerimonica. Camilla, infatti, è stata la damigella d’onore della mamma.

“Abbiamo aspettato fino a oggi proprio perché volevamo che nostra figlia potesse partecipare attivamente alla cerimonia e portare le fedi all’altare”, aveva confessato poco tempo te Pietro. A pubblicare le prime foto delle nozze sono stati proprio i due sposini che hanno voluto condividere con i fans la loro gioia.

#justmerried #02giugno2017 #noi #mywedding #love #giornataspeciale #felicita #bride #celabbiamofatta

Chi L avrebbe mai detto…