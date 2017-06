Il Segreto, anticipazioni dal 5 al 9 giugno: Hernando condannato a morte, Francisca minacciata, Elias perfido

Il Segreto continua a regalare emozioni e colpi di scena al pubblico. Sono tante le cose che devono accadere e se avete voglia di scoprire cosa accadrà in quel di Puente Vejo nelle prossime puntate, allora siete arrivati nel posto giusto. Ecco tutte le anticipazioni della settimana.

IL SEGRETO 5 GIUGNO

Cristobal informa i compaesani delle dimissioni. Raimundo, però, non è molto convinto delle sue intenzioni. Francisca è disposta a trattare con lui ma l’uomo non vuole soldi ma solo lavorare alla villa e amministrare i suoi beni. Camila ha soli tre giorni di tempo per trovare la prove che scagionino Hernando.

IL SEGRETO 6 GIUGNO

Beatriz legge alcune pagine del diario di sua madre e le tornano in mente alcuni momenti trascorsi con Hernando. Elias parte alla ricerca di Donna Remedios, l’unica che potrebbe scagionare Hernando, ma torna con la notizia che è morta. Matias non gli crede ma Elias gli presenta il certificato di morte.

IL SEGRETO 7 GIUGNO

Il giudice condanna Hernando a morte. Francisca è costretta ad assumere come amministratore Cristobal. Camila e Matias sono disperati per Hernando mentre Beatriz non riesce a provare pena per il padre. Elias ne approfitta per portarla dalla sua parte.

IL SEGRETO 8 GIUGNO

Cristobal si trasferisce alla villa di Francisca e tutti li considerano complici. Raimundo affronta Francisca e Cristobal e solo l’intervento di Emilia evita il peggio. Beatriz rifiuta di andare a trovare Hernando il quale chiede all’avvocato di assisterlo nel suo ultimo desiderio. Camila comincia a nutrire dubbi di fronte ad un’espressione beffarda di Elias.

IL SEGRETO 9 GIUGNO

Emilia racconta a Raimundo dei ricatti di Cristobal. Matias va a trovare Hernando e, insieme, si accorgono che la dama della morte di Remedios non è attendibile. Hernando capisce che Elias ha ingannato tutti e chiede a Matias di informare Camila la quale parte alla ricerca di Donna Remedios. Cristobal scopre che Mauricio sta ingannado su di lui e ordina a Francisca di farlo smettere ricordandole che, ora, è lui che comanda.