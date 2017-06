Una vita, anticipazioni dal 5 al 9 giugno: Humildad lascia Mauro, Ursula è morta?

Inizia oggi una nuova settimana di Una Vita la famosa soap opera spagnola che continua ad appassionare il pubblico italiano. Curiosi di scoprire cosa accadrà nelle prossime puntate? Ecco tutte le anticipazioni.

UNA VITA 5 GIUGNO

Tra Ursula e Fabiana scoppia una violenta discussione dalle fatali conseguenze. Juliana e Victor si riconciliano così come Casilda e Martin. ramon declina l’invito a cena di Clemente Heredia ma quest’ultimo si presenta a casa sua senza preavviso.

UNA VITA 6 GIUGNO

Teresa e Mauro si danno appuntamento ai Giardini del Principe dove Humildad li vede mentre si baciano. A causa di questa forte emozione, Humildad viene colta da un malore davanti alla pasticceria.

UNA VITA 7 GIUGNO

Teresa scopre che Humildad ha avuto una crisi e avvisa Mauro che si precipita in ospedale dove Padre Fructuoso gli dice che la ragazza non vuole vederlo. Trini prepara una sorpresa a Ramon che, però, non si fa vedere perchè è in un bar con Clemente, un prestatore molto importante.

UNA VITA 8 GIUGNO

Rosina vede Casilda e pretende che la caccino dal palazzo ma Leonor e Pablo la difendono. Susana continua a provocare Juliana e Victor mentre Cayetana si assicura che Fabiana mantenga il segreto con Ursula ma la domestiva appare molto turbata.

UNA VITA 9 GIUGNO

Teresa, dopo aver scoperto che Humildad non vuole più vedere Mauro si fa prendere dai sensi di colpa. Cayetana annuncia l’inizio dell’attività del patronato. Mentre Victor si sfoga con Maria Luisa per le offese di Susana a sua madre, Leandro li sente e decide di affrontare Susana ma Juliana lo fa desistere.