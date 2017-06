Amici 2017, il dramma di Andreas Muller: “La danza mi ha salvato”

Andreas Muller è il vincitore di Amici 2017. Con il suo sorriso e la sua umiltà ha conquistato tutti, entrando nel cuore del pubblico ma anche degli addetti ai lavori che hanno ammirato la sua forza e la sua determinazione nel riuscire a realizzare il suo sogno.

AMICI 2017, LA CONFESSIONE DI ANDREAS MULLER

Dopo poco più di una settimana dal trionfo nella scuola di Amici 2017, Andreas Muller ha rilasciato un’intervista ai microfoni del settimanale Gente in cui ha parlato della sua vita privata. Andreas ha raccontato il legame speciale che ha con il fratello a cui ha dedicato la vittoria.

“Da piccolo si ammalò di meningite e da allora non è più stato lo stesso. Quando ero un bambino mi vergognavo di lui. Avrei voluto che guarisse, ma malgrado i viaggi della speranza che mia madre ha compiuto in tutta Italia per sottoporlo al parere di vari medici e specialisti, Daniel non è mai migliorato. All’inizio volevo disegnare. Fu proprio Daniel a dirmi che avrei dovuto ballare, me lo ripeteva mille volte e alla fine gliel’ho data vinta. Mi allenavo tutto il giorno e poi lavoravo, davo lezioni di danza per potermi permettere la retta della scuola e andare avanti”.

Il giovane ballerino ha parlato di un momento difficile della sua vita durante il quale si era lasciato particolarmente andare: “Non mi sono nascosto, ho ammesso anche che c’è stato un momento in cui mi stavo perdendo: ero diventato un vandalo, uscivo, bevevo. Poi, una voce interiore si è fatta largo dentro di me dicendomi che potevo farcela, che potevo realizzare qualcosa di bello, risorgere”.

Sul futuro, infine: “Non so che cosa desidero che accada ora, non ero preparato a questa vittoria. Di sicuro non vorrei entrare in un corpo di ballo, mi stanco presto della routine. Voglio continuare a studiare, poi si vedrà. Sto contribuendo a fare considerare la danza non solo come una disciplina femminile e ciò mi riempie di gioia”.