Cherry Season, anticipazioni dal 5 al 9 giugno: Oyku e Ayaz si sposano ma…

Tornano le emozioni di Cherry Season – La stagione del cuore, la soap opera turca che ha già fatto innamorare il pubblico italiano. Protagonisti sono la giovane Oyku, divisa tra il sogno di diventare una stilista affermata e l’amore e l’affascinante architetto Ayaz. Ecco tutte le anticipazioni della nuova settimana.

CHERRY SEASON 5 GIUGNO

Dopo essere fuggiti, Ayaz e Oyku si perdono in una strada di campagna. In loro soccorso arriva il sindaco del paese che li sposa. Mentre i due giovani sono in albergo, Onem entra in possesso del video della scommessa fatta da Ayaz e Mete. Monika è attratta da Mehmet ed è gelosa di Onem.

CHERRY SEASON 6 GIUGNO

Oyku e Ayaz sono riusciti a sposarsi ma alla loro camera d’albergo arriva la polizia e il vero sindaco che li informa che quell’uomo è un impostore. Mentre Ayaz si reca in caserma per risolvere la situazione, ad Oyku arriva un messaggio con il video della scommessa di Ayaz e Mete. Delusa, la ragazza decide di non sposarlo più.

CHERRY SEASON 7 GIUGNO

Tra Oyku e Ayaz continua la guerra mentre i nonni della ragazza hanno fatto installare delle telecamere nella loro casa. Seyma, dopo aver scoperto che Mehmet è il vero padre di Ayaz, decide di utilizzare quest’informazione per ricattarlo e vendicarsi.

CHERRY SEASON 8 GIUGNO

Burcu, convinta che Emre abbia una relazione con Deniz, la insulta e si scaglia contro di lei. Nel frattempo, Ayaz e Oyku continuano a farsi la guerra mentre Monika rifiuta l’affare con Mete ma Seyma ha in serbo un ricatto.

CHERRY SEASON 9 GIUGNO

In preda ad un desiderio di vendetta, Mete confessa ad Ayaz che Mehmet è il suo vero padre. Il giovane architetto discute sia con la madre che con Mehmet mentre Onem si scaglia contro Mete, reo di aver provocato un disastro in famiglia. Oyku sorprende a fotografare i suoi modelli Yagmur la quale le confessa che lo sta facendo per opera di Seyma che viene poi licenziata da Monika. I nonni di Oyku decidono di spiare le mosse della nipote per scoprire se si sia realmente sposata con Ayaz. Burcu e Sibel si scusano con Deniz ma la ragazza nasconde un segreto.