Emma e Stefano sono tornati insieme? La verità alla festa di compleanno della Marrone

Emma e Stefano sono davvero tornati insieme? Il gossip non si ferma così come i fans della coppia che continuano ad andare a caccia di prove del ritorno di fiamma che tutti aspettano con ansia. Tutto è nato dalle parole di un paparazzo che, nel salotto di Pomeriggio Cinque, ha dichiatato: “C’è una coppia molto social e molto talent. Manca soltanto una foto definitiva, che poi è la prova inequivocabile, quindi il bacio. – hanno dichiarato per poi aggiungere – È un deja-vu di questa coppia e credo che stia maturando da qui a poco la notizia definitiva. Questo sarà lo scoop dell’estate che farà parlare per molto tempo tantissimi fan”.

EMMA E STEFANO DI NUOVO INSIEME? TUTTI GLI INDIZI

Cosa sta accadendo, dunque, tra Emma e Stefano? Sicuramente, tra la cantante salentina e il ballerino napoletano non ci sono più i rancori del passato. Tra i due c’è nuovamente un rapporto sereno e la prova è arrivata dalla festa di compleanno della Marrone, documentata nei minimi particolari dai fans sui social. Emma Marrone ha compiuto 33 anni lo scorso 25 maggio ma ha festeggiato sabato 3 giugno con una doppia festa per celebrare anche il compleanno dell’amica e manager Francesca Savini.

La festa si è svolta a Roma e hanno partecipato tutti gli amici e i parenti di Emma. C’era anche Stefano De Martino? Noi di Sologossip.it vi raccontiamo tutto. Alla festa di compleanno di Emma c’era Alessandra Amoroso, Alessandra Mastronardi, i ballerini di Amici come Marcello Sacchetta, Daniele Sibilli e l’ex allievo Gabriele Esposito ma c’erano anche Adelaide De Martino e Daniele Carotenuto, rispettivamente la sorella e uno dei migliori amici di Stefano che, tuttavia, non ha partecipato alla festa perchè, in quel momento, era con Santiago in Liguria per trascorrere il suo weekend tra padre e figlio.

L’assenza di Stefano, però, non ha scoraggiato i fans che hanno seguito la festa attraverso numerose dirette fatte su Instagram dagli amici di Emma. Tra le tante foto e video ci sono quelle in cui Emma e Adelaide De Martino si divertono insieme ma c’è soprattutto un filmato in cui Adelaide si avvicina ad Emma passandole il suo telefono: la cantante prende il cellulare e si allontana dal luogo della festa. Mentre lo fa, si legge sulle varie fanpage dedicate alla Marrone, avrebbe pronunciato la parola “amooo”. E i fans si chiedono: con chi stava parlando Adelaide De Martino prima di passare il telefono ad Emma? Inoltre, durante la serata, Emma, accompagnata dal padre Rosario, ha cantanto il brano “E penso a te” che, durante il tour di Amici dedicò a Stefano emozionando quello che, allora, era il suo fidanzato.

Come se non bastasse, la cantante ha ricominciato a seguire proprio la sorella di Stefano sui social. Gli indizi, dunque, su un riavvicinamento tra Emma e Stefano aumentano. Il gossip troverà conferme o resterà tale come è già successo in altre occasioni?

Sclero🙈😍 #adydemartino #emmamarrone Un post condiviso da ❤EmmaEStefano❤ (@__stemma__) in data: 4 Giu 2017 alle ore 08:07 PDT

"Amoo.."😍❤ #emmamarrone (preso da twitter) Un post condiviso da ❤EmmaEStefano❤ (@__stemma__) in data: 4 Giu 2017 alle ore 01:17 PDT

Emma ed Ale❤️ #emma33 #emma #emmamarrone Un post condiviso da Emma Marrone News (@emmamarronenews) in data: 3 Giu 2017 alle ore 13:58 PDT