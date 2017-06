Paola Caruso SHOCK: “Faccio l’amore con Gonzalez se…”

Paola Caruso è inarrestabile!

La Bonas è decisa a rimanere indimenticabile all’Isola dei Famosi spagnola e per ora sembra riuscire benissimo nell’intento.

Supervivientes, questo il nome del programma, è più disinibito del reality nostrano e fino ad ora ha mandato in onda liti furiose, risse e momenti piuttosto intimi tra i concorrenti.

Paola Caruso e l’annuncio shock

Paola ha provato sin da subito una forte attrazione per Ivan Gonzalez, ex tronista della versione spagnola di Uomini e Donne, ma fino ad ora i due non sembrano aver “concluso”.

La Caruso ha però deciso di dare una svolta alla situazione. Paola ha infatti dichiarato che se riceverà una pizza farà l’amore con Ivan.

In seguito a queste affermazioni, la produzione del programma ha dunque deciso di lanciare un sondaggio: “Vuoi che Paola e Ivan condividano una pizza nell’intimità?”. Il 56% dei telespettatori ha votato sì e molto presto quindi la coppia avrà l’opportunità di mangiare il prelibato piatto italiano.

Cosa farà a questo punto però Paola? Manterrà la promessa?

Staremo a vedere!