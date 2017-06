Temptation Island 2017, al via le registrazione: la coppia più attesa non ci sarà!

E’ ufficialmente partita la macchina di Temptation Island 2017. Con un post su Instagram, il conduttore Filippo Bisciglia ha annunciato l’inizio delle riprese del reality sull’amore che partirà lunedì 26 giugno, in prima serata su canale 5. C’è, tuttavia, ancora mistero sulle coppie in gara e sui tentatori e tentatrici che cercheranno di mettere in pericolo l’amore della coppie.

TEMPTATION ISLAND 2017, ECCO CHI NON CI SARA’

Tra le coppie famose, dovrebbero esserci alcune provenienti direttamente da Uomini e Donne. In pole ci sono Luca Onestini e Soleil Sorgè, Riccardo Gismondi e Camilla Mangiapelo. Chi, invece, non ci sarà è la coppia di Eleonora Rocchini ed Oscar Branzani. I due hanno da poco festeggiato il primo anniversario e non hanno alcuna intenzione di mettere in pericolo il loro rapporto.

Ad annunciarlo è stata la stessa Eleonora Rocchini in una diretta con i fans su Instagram Stories:

“Non mi interessa flirtare con altri ragazzi. L’amore della mia vita l’ho già trovato. Non ho bisogno di fargli del male, facendogli vedere che magari parlo con qualcuno di cui non mi frega un cazzo, ma magari ci devo parlare perché il contesto mi obbliga a stare a contatto con dei ragazzi di cui, ripeto, non mi fotte un cazzo. Quindi preferisco stare a casa mia a godermi la mia storia. E se deve finire, finisce fra le mura di casa e non in televisione. Quel programma non fa per me. Amo la persona con cui sto e non ho bisogno di fare questo tipo di programma”.