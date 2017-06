Emma Marrone è la nuova regina della musica: la cantante stupisce ai Wins Music Awards 2017

La musica italiana ha trovato una nuova regina. Emma Marrone, sul palco dei Wind Music Awards 2017 dove ha ricevuto da Carlo Conti e Vanessa Incontrada il premio per l’Adesso Tour che ha fatto registrare il sold out in ogni tappa, ha confermato di essere un vero animale da palcoscenico.

EMMA MARRONE E’ LA NUOVA REGINA DELLA MUSICA

Bellissima e in perfetta forma, Emma Marrone ha regalato al pubblico dell’Arena di Verona un’esibizione da brividi insieme ai ballerini che l’hanno accompagnata durante il tour. I fans hanno accolto con entusiasmo l’arrivo della loro beniamina che è subito finita in tendenza su Twitter.

Non c’è da meravigliarsi, comunque, dal momento che i fans di Emma erano riusciti a farla entrare in tendenza già dal pomeriggio quando non solo non si era ancora esibita ma la serata dei Wind Music Awards 2017 non era ancora cominciata.

Emma Marrone si conferma la nuova diva della musica italiana al punto da essere l’unica artista che, uscita da un talent show, ha sempre ritirato un premio ai Wind Music Awards. Emma, tuttavia, nonostante il successo, resta una ragazza semplice e umile. I fans, infatti, sui social, hanno raccontato che Emma, arrivata nel primo pomeriggio a Verona, si è fermata volentieri con i fans per firmare autografi e scattare selfie.

Emma, inoltre, continua anche ad essere al centro del gossip per il presunto ritorno di fiamma con Stefano De Martino. Ai microfoni di Rtl 102.5, ha sviato il discorso sull’amore. “Come va l’amore?” – ha chiesto la speaker – “il lavoro? Il lavoro tutto bene”.