Gemma Galgani e Giorgio Manetti: la verità di chi li conosce bene

La storia d’amore tra Gemma Galgani e Giorgio Manetti è finita da tempo. Dopo otto mesi insieme, la dama e il cavaliere del trono over di Uomini e Donne si sono detti addio. A deciderlo è stata Gemma che, dopo aver tentato in tutti i modi di ricevere da Giorgio ciò che desiderva, credendo di non essere amata, ha preferito chiudere. Oggi, però, sulla storia tra i due protagonisti del trono over, spunta una nuova verità.

GEMMA GALGANI E GIORGIO MANETTI, LA VERITA’ SUL LORO AMORE

Prima di tuffarsi tra le braccia di Marco Firpo con cui la storia procede a gonfie vele, Gemma Galgani ha spesso puntato il dito contro Giorgio Manetti, reo di non averla amata davvero. Oggi, però, a smentire il tutto è Tinì Cansino che, ai microfoni del settimale Vero Tv ha parlato anche della rivalità tra la Galgani e Tina Cipollari:

“Sono due belle donne e forti. Gemma è la disperazione dell’amore, ha perso una grande storia perché voleva l’amore a modo suo, di fanciulla, ma ormai è adulta. E non ha capito che Giorgio l’amava davvero, a modo suo, certo, ma l’amava. Tina rappresenta la sua parte razionale. Lui è pulito, è un gabbiano meraviglioso”.

Sul suo ruolo, poi, la Cansino ha detto: “Ora si va in vacanza ma a settembre spero di esserci perché mi trovo benissimo. Uomini e Donne è il luogo delle emozioni vere, lì le persone vengono per cercare e trovare qualcosa che sia per sempre. Lì posso dire la mia, dare consigli: costruire una relazione significa impegnarsi con leggerezza proprio come facciamo noi con Drive In”.