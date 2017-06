Stefano De Martino rompe il silenzio: la verità su Emma Marrone

Stefano De Martino rompe il silenzio e strappa via i sogni degli Stemmini ovvero dei fans che credevano davvero in un ritorno di fiamma tra Emma Marrone e il ballerino napoletano. Stefano, infatti, pochi minuti fa, su Instagram Stories, ha pubblicato un post che, in pochi secondi, ha cancellato le speranze di tutti i romantici.

STEFANO DE MARTINO, LA VERITA’ SUI SOCIAL

Dopo aver seguito la festa di compleanno di Emma Marrone sui social, anche noi di Sologossip.it ci eravamo convinti che qualcosa, tra Emma e Stefano De Martino stesse accadendo. I due sembravano nuovamente in buoni rapporti soprattutto per la presenza al party di Adelaide De Martino, la sorella di Stefano. I fans avevano cominciato così a sognare ma oggi, il ballerino, ha deciso di svelare finalmente la verità.

“Facciamo che quando mi fidanzo vi mando una mail. Facciamo prima”, si legge nel post condiviso da Stefano De Martino e che potete vedere in basso.

Tra Emma e Stefano, dunque, non c’è alcun ritorno di fiamma? Le parole del ballerino napoletano hanno già fatto il giro dei social e, tra le tante domane, i fans si chiedono: con chi parlava allora Adelaide De Martino quando ha passato il telefono ad Emma? Il riavvicinamento c’è stato solo tra le due dolci donzelle? Il mistero s’infittisce.