Ilary Blasi, lato B scultoreo e fisico mozzafiato: la reazione di Francesco Totti

Dopo l’addio di Francesco Totti alla Roma che ha commosso tutti gli appassionati di sport e non solo, Ilary Blasi, insieme al marito, si è concessa qualche giorno di relax in quel di Montecarlo dove ha sfoggiato il suo fisico al top della forma.

ILARY BLASI FA INGELOSIRE FRANCESCO TOTTI

Ilary Blasi, 36 anni e tre figli di cui uno di appena un anno e un fisico mozzafiato da far invidia alle 20enni. Bellissima e sempre con il sorriso, Ilary Blasi lascia i fans letteralmente senza fiato. A Montecarlo, la showgirl ha sfoggiato un costume intero che ha messo in risalto le sue forme, in particolare il lato B scultoreo che ha lasciato a bocca aperta anche il marito Francesco Totti.

Quello tra il calciatore e Ilary Blasi è un amore vero e duraturo che è stato coronato prima dal matrimonio e poi dalla nascita di Cristian, Chanel e Isabel. Nonostante siano passati anni dal primo appuntamento, la passione non conosce soste e di fronte al lato b della sua dolce metà, Totti non nasconde la sua gelosia.

Totti, infatti, nota subito il lato B della moglie e, come mostra il settimanale Chi che ha pubblicato le foto della vacanza della coppia, ha lanciato delle occhiatacce che nascondo una grande gelosia. Un siparietto simpatico che dimostra, ancora una volta, l’amore e la passione che legano Totti e Ilary.