Andreas Muller sarà tra i ballerini professionisti di Amici? Tutta la verità

Andreas Muller è a pieno titolo il perfetto concorrente di Amici.

Il suo percorso gli è costato dolore e fatica – a causa di un brutto infortunio Andreas ha dovuto infatti rinunciare al serale del programma, durante la sua prima partecipazione, tornando però l’anno dopo per riprovare – ma con tanto impegno Muller è riuscito ad avere grandi soddisfazioni e tanta gioia.

Il ballerino è infatti il vincitore di questa edizione di Amici e la notizia è stata talmente grande ed inaspettata per lui, che ha impiegato un bel po’ a realizzare l’accaduto e solo ora inizia a capire cosa gli è realmente successo.

A Tv Sorrisi e Canzoni, Andreas ha raccontato delle emozioni che sta provando, del suo passato difficile e di una bella proposta arrivata da Maria De Filippi.

“Scapestrato e con energie da vendere, vivevo in una famiglia dove i rapporti erano conflittuali. Avevo tutto ma mi mancava qualcosa. Ha dato voce a quello che non riuscivo a dire con le parole. Nonna Maria è straordinaria. Da piccolo sono cresciuto con lei C’è stato un momento in cui mi stavo perdendo: ero diventato un vandalo, uscivo, bevevo. Poi, una voce interiore si è fatta largo dentro di me dicendomi che potevo farcela. Potevo realizzare qualcosa di bello, risorgere”.

“Maria De Filippi ti vuole tra i professionisti di Amici il prossimo anno. Cosa le hai risposto?” – a questa domanda Muller ha risposto: “È come se avessi già accettato”.

D’altronde un po’ ce l’aspettavamo, già durante questo secondo anno Andreas sembrava far parte del corpo di ballo dei professionisti. Ma se è arrivato a questo grande traguardo, il merito è anche di una meravigliosa insegnante: Veronica Peparini – “È lei che mi ha spronato a dare il meglio per essere inattaccabile. Le ho detto: Se per caso vinco, abbiamo vinto in due”.