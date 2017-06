Manila Nazzaro: “Il mio matrimonio è finito, ho detto addio a mio marito dopo 16 anni”

Manila Nazzaro ha annunciato la fine del matrimonio. L’ex Miss Italia ed oggi conduttrice della trasmissione di Raidue Mezzogiorno in famiglia, ai microfoni del settimanale Diva e Donna ha parlato della fine della storia d’amore con il marito e padre dei suoi figli Francesco Cozza.

MANILA NAZZARO, LA CONFESSIONE SUL MATRIMONIO

Manila Nazzaro non nasconde la sofferenza provata per la fine di un amore in cui ha creduto sin dal primo giorno: “Ci eravamo sposati nel 2005, dopo quattro anni di fidanzamento… Il mio lavoro mi ha aiutato a reagire, ma ho vissuto una grande depressione. Una sorta di lutto… Mi sono data tante colpe. Non è facile ammettere il fallimento di un matrimonio per una donna del Sud come me, cresciuta in una famiglia unita. I miei genitori non hanno vissuto la cosa come uno scandalo, sia chiaro, mi sono stati vicini, ma nella storia della mia famiglia nessuno si era mai separato prima”, ha raccontato ai microfoni di Giorgio Michieletto.

Le cause della separazione: “Penso soprattutto la lontananza: lui in giro per l’Italia per lavoro, io sempre a Roma con i bambini. Abbiamo vissuto tanto tempo lontani e a un certo punto non ci siamo più ‘riconosciuti’. Ho cercato di salvare l’amore fino all’ultimo, ma poi ci siamo guardati in faccia e abbiamo deciso di fare questo passo”.

Il pensiero va ai due figli, Francesco Pio e Nicolas: “La preoccupazione più grande sono i bambini: ho sempre cercato di non far vedere loro i momenti di tristezza e anche ora li tengo più possibile con me, anche quando esco con le amiche. Per fortuna comunque Francesco per i figli c’è sempre e continueremo comunque a essere una famiglia anche se non siamo una coppia”.

La fine del matrimonio arriva alla viglia del suo 40esimo compleanno: “Ho passato momenti molto drammatici: lutti pesanti, una malattia che mi ha segnata e ora la separazione. Ma sono fortunata perché nei momenti più bui ho sempre avuto l’impressione di poter ripartire. Ora ho l’amore dei miei figli e punto tutto sul lavoro che mi sta dando grandi soddisfazioni: aspetto che le decisioni della Rai, so che credono in me e che si fa il mio nome per I Fatti Vostri. Vedremo…”.