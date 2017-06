Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione pronti al grande passo: l’annuncio!

Tra Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione procede tutto a gonfie vele. Insieme da meno di un mese, l’ex tronista e l’ex corteggiatore di Uomini e donne sono sempre più innamorati al punto che,per il futuro, sognano prima la convivenza e poi il matrimonio.

ROSA PERROTTA E PIETRO TARTAGLIONE, I SOGNI D’AMORE DELLA COPPIA

Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione formano una delle coppie più belle della storia di Uomini e Donne. I fans li amano sempre di più e i due piccioncini condividono con loro, attraverso i social, i momenti più belli della loro vita insieme. Rosa, in particolare, che durante il trono era apparsa come una persona fredda e distacca, sta dimostrando di essere dolce e romantica. Durante una diretta su Instagram Stories, la 28enne salernitana si è lasciata andare con i fans usando delle parole meravigliose per perlare della sua storia con l’avvocato casertano.

“Stiamo pensando di prendere casa insieme, abbiamo intenzione di convivere o a Roma o a Milano… per il momento ci stiamo godendo questo amore così forte che non ci capiamo niente. Ci addormentiamo innamorati e ci svegliamo ancora più innamorati!” – ha dichiarato Rosa che ha poi aggiunto – “Come mi vedo tra sei mesi? Mi auguro di stare almeno come sto oggi, perché mi rendo conto di avere tutto quello che ho sempre desiderato dalla vita, sono felice e in futuro immagino di sposarmi con Pietro”.

Rosa Perrotta, poi, ha augurato alle sue fans di trovare un uomo come Pietro che regali loro la gioia e la serenità che le sta dando Tartaglione.