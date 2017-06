Uomini e Donne, Elga Enardu e Diego Daddi: le nozze dopo il dramma

Elga Enardu e Diego Daddi formano una delle coppie più belle e amate della storia di Uomini e Donne. Insieme da tantissimi anni, l’ex tronista e l’ex corteggiatore del programma di Maria De Filippi sarebbero finalmente pronti a coronare il loro sogno d’amore.

UOMINI E DONNE, ELGA ENARDU E DIEGO DADDI SI SPOSANO

Quella di Elga Enardu e Diego Daddi è una vera favola d’amore. I due si conobbero quando lei era una tronista e lui un corteggiatore. Diego, però, non corteggiava Elga ma Claudia Piumetto mentre Elga, all’epoca scelse Marcelo Fuentes che le disse no. Diego, a sua volta, fu scelto da Claudio ma anche lui rispose no. Elga Enardu e Diego Daddi, così, si persero di vista per poi ritrovarsi nella vita di tutti i giorni per non lasciarsi più.

Da quel giorno sono passati anni ed oggi i due sono pronti per coronare il fatidico sì. A confermarlo è stata la stessa coppia che, ai microfoni di Radio Free Station ha confermato tutto: “Il tempo mi ha confermato che lui è l’amore della mia vita” – ha dichiarato Elga mentre Diego ha aggiunto – “Una data non è ancora stata scelta ma è molto vicina“.

Le nozze arriveranno dopo il terribile lutto che ha colpito Diego Daddi che ha perso la nonna e che ha costretto la coppia a rinviare le nozze che erano già state fissate. La coppia, inoltre, ha ribadito che non parteciperà mai a Temptation Island.

“Non faremo mai un programma del genere, non rovineremo mai il nostro rapporto in questo modo”, ha concluso la Enardu.