Cecilia Rodriguez, l’ultimatum a Francesco Monte: “Un figlio o me ne trovo un altro”

Cecilia Rodriguez è sempre più innamorata di Francesco Monte. L’amore tra la sorella di Belen e l’ex tronista di Uomini e Donne procede a gonfie vele anche se, dopo tre anni di vita insieme, la piccola Rodriguez ha voglia di fare progetti importanti tra cui rientra quello di avere un figlio.

CECILIA RODRIGUEZ E IL DESIDERIO DI UN FIGLIO

In una lunga intervista rilasciata ai microfoni del settimanale Oggi, Cecilia Rodriguez ha parlato della sua importante storia d’amore con Francesco Monte. “Dopo i 3 anni sai, si inizia a non essere più tanto così! Se noto poi un calo dell’attenzione mi metto subito a piangere…. hai un’altra!”, ha detto Cecilia.

Sul futuro: “Andare a Los Angeles è un sogno di Francesco, non è mio, ma visto che è suo è anche mio. Io lo accompagnerò perché vuole togliersi la curiosità di conoscere un altro posto, però io vorrei rimanere qua in Italia”, ha confessato.

Il sogno di Cecilia, infatti, è quello di diventare madre prima dei 30 anni: “L’idea di allargarci? L’ho sempre detto, volevo diventare mamma giovane, magari non giovanissima, ma a 28 anni vorrei. Manca un anno. Dopo i 30, sicuramente no! Francesco vuole aspettare un pochino, io lo aspetto. Per amore si aspetta, ma non tanto! Gli ho detto che casomai me ne trovo un altro!”.