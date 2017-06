Grande Fratello, la gieffina più amata è in dolce attesa: scelto il nome!

Grande novità nella vita di una delle concorrenti amate della storia del Grande Fratello. Stiamo parlando di Melita Toniolo che è in dolce attesa. Ad annunciarlo è stata la stessa Melita pubblicando un video sui social in cui è insieme al compagno Andrea Viganò che regge un palloncino con il numero 3.

GRANDE FRATELLO, MELITA TONIOLO INCINTA

Melita Toniolo non nasconde la grande gioia che sta provando in questo momento. A 31 anni, infatti, è pronta a diventare per la prima volta mamma. Felice ed emozionata, su Instagram, ha voluto ringraziare tutti dell’affetto che le stanno dimostrando.

“Vorrei ringraziarvi uno per uno, purtroppo non riesco. Mi avete sommersa di messaggi meravigliosi …ancora non ci credo.

Grazie a tuttE voi, grazie a tutti voi.Grazie dal profondo del cuore.

Dopo 12 settimane (e 5 giorni!) ho voluto condividere con voi la gioia piu’ grande di tutta la mia vita: Il nostro piccolino ..non vediamo già l’ora di averlo tra le braccia.

Sono ubriaca di felicità, di emozione, non capisco piu’ niente, davvero.

Grazie ancora di 💙 della vostra vicinanza.

Perdonatemi se (probabilmente) non parlerò molto della mia gravidanza, ma sono diventata molto più riservata di qualche anno fa..o forse lo avevate già capito?😂

Non odiatemi se continuerò a mettere i post “di sempre” ..ma cercherò di fare del mio meglio..❤️

Un abbraccio virtuale a tutte le persone dolcissime che mi hanno scritto,davvero grazie.

Io, Andrea e 💙👶🏼 vi mandiamo un bacio!”.

Ai microfoni di Vanity Fair, Melita Toniolo ha raccontato il momento magico che sta vivendo con l’attesa di Daniel, questo il nome scelto per il bambino. La coppia, per, non ha in progetto il matrimonio: “No, non è tra i nostri progetti. Per noi, quello che fa la grande differenza è diventare genitori più che il matrimonio in sé. Nostro figlio ci legherà tutta la vita” – ha raccontato la Toniolo che ha poi aggiunto – “Io non riesco a fare piani sulla lunga distanza, mi godo il presente e tanto mi basta. Andrea, invece, sta già fantasticando su una famiglia con due o tre bambini”.