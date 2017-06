Kikò Nalli, annuncio choc: “Ecco perché ho lasciato Detto Fatto e Caterina Balivo”

Kikò Nalli, il marito di Tina Cipollari, torna a parlare della sua decisione di lasciare Detto Fatto, la trasmissione di Raidue condotta da Caterina Balivo. In un’intervista rilasciata ai microfoni del settimanale Mio, Kikò Nalli ha parlato dei motivi che lo hanno spinto a prendere questa decisione.

Kikò Nalli, la verità su Detto Fatto e Caterina Balivo

Alla base della scelta di Kikò Nalli di lasciare Detto Fatto ci sarebbe una discussione con Caterina Balivo: “Ho avuto un battibecco con Caterina perché io avevo delle idee per un taglio e lei ne aveva delle altre. Io non metto becco sul lavoro degli altri e nessuno può mettere becco sul mio. Non mi faccio mettere i piedi in testa e non mi prostro pur di stare davanti allo schermo. Vado in trasmissione per portare la mia professionalità non per fare il personaggio”, ha confessato il marito di Tina Cipollari.

“Lei è la produzione volevano che io facessi le puntate dal mio salone, perché io non volevo più stare lì, e lei anche non voleva che stessi in puntata. Queste puntate registrate dal salone non andavano mai in onda nel giorno stabilito ma, a parte questo, non vedevo più motivo di crescita. Il mio percorso era finito non essendoci più entusiasmo. Questo è un lavoro creativo: se non ti danno modo di crescere non sei più te stesso”, ha aggiunto ancora.

Dopo l’addio a Detto Fatto, Kikò Nalli ha cominciato a collaborare con Pomeriggio Cinque, la trasmissione di Barbara D’Urso.

“Mi sono trovato subito bene sia con la produzione di Pomeriggio 5 sia con Barbara d’Urso” ha concluso Nalli.