Stefano De Martino, baci e abbracci alla festa di compleanno ma non è come sembra!

Bello, sorridente e in splendida forma: Stefano De Martino, ieri, è sbarcato a Capri per l’appuntamento con il Vip Champion 2017. Il ballerino napoletano, in questi giorni nuovamente al centro del gossip per il presunto ritorno di fiamma con Emma Marrone, da lui smentito sui social, ha attirato le attenzioni dei fotografi presenti.

STEFANO DE MARTINO, SORRIDENTE E FELICE CON LA SORELLA

A Capri, Stefano De Martino, al momento libero da impegni televisivi, non è arrivato da solo ma in compagnia della sorella Adelaide che, con la sua presenza alla festa di compleanno di Emma Marrone, aveva dato il via ai pettegolezzi sul ritorno di fiamma tra i due storici ex e che molti fans vorrebbero vedere insieme.

Durante la cena, è stato festeggiato anche il compleanno di Adelaide che, sorridente, ha posato insieme al suo amatissimo fratello. Davanti alla torta, Stefano ha abbracciato e baciato la sorella dimostrando di essere molto legata a lei. Le foto pubblicate dalla pagina Instagram 361magazine stanno facendo il giro del web. Molti fans si chiedono se fosse presente anche Emma Marrone che, durante la sua festa di compleanno, ha dimostrato di aver ritrovato un rapporto di complicità con la sorella di Stefano.

Noi di Sologossip.it vi diciamo che Emma non c’era. La Marrone, infatti, dopo l’impegno ai Wind Music Awards si è concessa qualche giorno di relax raggiungendo Elisa in Friuli. Tuttavia, le foto di Stefano e Adelaide hanno scatenato nuovamente i fans che si chiedono cosa stia succedendo davvero tra i due ex storici considerando che Adelaide, oltre ad avere un ottimo rapporto con il fratello, è apparsa molto in sintonia con Emma.