Terribile incidente per Max Biaggi, portato via in codice rosso

Max Biaggi ha avuto un gravissimo incidente.

Il pilota era in pista al “Sagittario” di Latina (vicino Roma) e stava facendo le prove per gli Internazionali di Supermoto, previsto per l’11 giugno, quando ha subito un terribile infortunio.

Codice rosso per Max Biagi

Non è ancora chiara la dinamica dell’incidente, alcuni sostengono che si sia schiantato contro un muro, altri che sia caduto e sia rimasto schiacciato dalla moto.

Ad ogni caso Biaggi sembra aver riportato lesioni spinali e trauma toracico, ma non sembra in pericolo di vita. Max è stato trasportato in eliambulanza, con codice rosso, al San Camillo di Roma.

Presente al momento dell’incidente anche Bianca Atzei, sua attuale compagna, che pare essere rimasta letteralmente terrorizzata dall’accaduto.