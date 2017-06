Sossio Aruta è uno dei cavalieri storici del trono over di Uomini e Donne. Soprannominato il Re Leone per il suo passato da calciatore, Sossio Aruta è attualmente single. Dopo la storia con Giuliana Brasiello, infatti, non è più riuscito a trovare una donna con cui portare avanti una relazione seria. In questi giorni, però, Sossio Aruta è finito al centro dei pettegolezzi per un’accusa pesante che gli ha rivolto l’ex moglie secondo la quale il cavaliere di Uomini e Donne non pagarebbe gli alimenti ai suoi figli.

UOMINI E DONNE, LA CONFESSIONE DI SOSSIO ARUTA

In un’intervista rilasciata ai microfoni de Il Corrierino Tv, Sossio Aruta ha parlato della sua situazione spiegando il momento particolare che sta vivendo.

“Davanti a una scelta, quella di essere costante nel pagare gli alimenti e di non vedere i bambini, o vedere i bambini e saltare qualche pagamento, io ho scelto di vedere i miei bambini tutta la vita e purtroppo, venire meno ai miei doveri di padre. Vorrei fare entrambe le cose, ma se non ho la possibilità, non devo essere io – come tutti i papà – penalizzato”.

Il cavaliere ha poi concluso con un pizzico di amarezza: “Io sono quel papà che si è fatto 1200 chilometri solo per essere presente al primo giorno di scuola, per poi tornare a Napoli. Sono un papà presente anche se sono lontano. Spero che un giorno i miei bambini sappiano che sono stato sempre presente. Non vorrei ritrovarmi tra dieci anni, ad andare a ‘C’è posta per te’ per raccontare una triste storia, di un papà emarginato per non aver compiuto il suo dovere per una difficoltà economica”.