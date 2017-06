Uomini e Donne, colpo di scena: Maria De Filippi ha scelto la nuova tronista

Il trono classico di Uomini e Donne tornerà in onda a settembre ma sul web continuano a circolare i nomi di quelli che saranno i nuovi tronisti. Sono davvero tanti i candidati per la nuova stagione del programma di Maria De Filippi che, a quanto pare, potrebbe puntare su volti conosciuti e molto amati dal pubblico.

UOMINI E DONNE, ECCO LA NUOVA TRONISTA

Se per il trono maschile il candidato numero uno, tra i corteggiatori della stagione di Uomini e Donne che si è appena conclusa, resta Mattia Marciano, desideroso di rivincita dopo la decisione di Desirèe Popper di lasciare il programma senza scegliere, per il trono rosa sembra che Maria De Filippi abbia già le idee chiare.

La prima tronista della nuova stagione di Uomini e Donne potrebbe essere Giulia Latini. L’ex corteggiatrice di Luca Onestini, oltre ad aver conquistato il cuore dei fans, ha fatto breccia anche in quello di Maria De Filippi che, il giorno della scelta, le ha fatto i complimenti per l’educazione e il rispetto che ha sempre avuto per tutti.

Qualora la redazione dovesse decidere di puntare davvero su ex corteggiatrici, Giulia Latini, qualora non dovesse trovare l’amore nei prossimi mesi, sarebbe in pole. Tuttavia, nelle ultime ore, è spuntato anche il nome di Federica Benincà, fresca di separazione da Marco Cartasegna.