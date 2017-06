Belen Rodriguez a Selfie senza mutande? La frecciatina di Platinette

Belen Rodriguez senza mutande a Selfie – Le cose cambiano? La showgirl argentina, nella puntata trasmessa ieri sera, ha indossato un mini abito che metteva in risalto il suo fisico mozzafiato. L’outfit di Belen Rodriguez non è passato inosservato nè al pubblico nè a Platinette.

BELEN RODRIGUEZ SENZA MUTANDE A SELFIE? LA FRECCIATINA DI PLATINETTE

Belen Rodriguez è la star di Selfie – Le cose cambiano. Puntata dopo puntata, la showgirl argentina ha indossato sempre abiti mozzafiato che mettono in risalto le sue curve. Per la puntata andata in onda ieri sera, la Rodriguez ha indossato un abito nero, con uno spacco mozzafiato sulla coscia legato da delle cinture.

“Quanti uomini vorrebbero staccare quelle cinture”, ha detto Simona Ventura. La frecciatina più velenosa, però, è stata quella di Platinette che ha chiesto alla Rodriguez se indossasse le mutande. La risposta della showgirl argentina non si è fatta attendere. Dopo un momento d’imbarazzo, la showgirl, tirandosi su l’elastico degli splip, ha detto: “Le mutande ce le ho, la farfalla è sempre lì, non è volata via”.

Belen Rodriguez, dunque, torna al centro dei pettegolezzi per gli outfit sempre molto sexy che, tuttavia, i fans apprezzano. Come si vestirà, dunque, per l’ultima puntata di Selfie – Le cose cambiano?