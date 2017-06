Beautiful, anticipazioni dal 12 al 16 giugno: Brooke lascia Bill per Ridge?

Inizia oggi una nuova settimana di Beautiful, la famosa soap opera americana che da più di 25 anni appassiona il pubblico italiano. Curiosi di scoprire cosa accadrà nelle prossime puntate.

BEAUTIFUL 12 GIUGNO

Tutta la famiglia Forrester è riunita a casa di Eric per il giorno del Ringraziamento. Eric è felice di vedere nuovamente la sua famiglia unita dopo che, il matrimonio con Quinn aveva rischiato di mandare tutto in frantumi. Come da tradizione, ogni componente della famiglia rivolge delle parole gentili alla persona seduta accanto alla sua destra,

BEAUTIFUL 13 GIUGNO

Zende cerca di riconquistare Nicole e le chiede di sposarlo ma la ragazza rifiuta provocando in Maya un senso di colpa ancora maggiore per essere stata la causa indiretta della sua infelicità. Ridge, nel frattempo, non sembra ancora pronto a rinunciare a Brooke. Organizza così un servizio fotografico a Malibù chiedendo a Brooke di raggiungerlo. Bill le dà il permesso ma solo per ribadirgli la sua volontà di sposare lui.

BEAUTIFUL 14 GIUGNO

Sasha si offre di aiutare Zende e così va a parlare con la sorella ribadendola la sua buona fede. Nessuno dei due pensava che lei avesse rinunciato a fare da madre surrogata per Rick e Maya. Nonostante le parole di Sasha, però, Nicole non è pronta a dare una nuova possibilità a Zende.

BEAUTIFUL 15 GIUGNO

Steffy va nell’ufficio di Bill in cerca di Liam. Scopre così che il suocero e Brooke stanno per sposarsi e che lei è andata da Ridge per dirglielo. Steffy, tuttavia, è convinta che il padre possa farle cambiare idea. Ridge, infatti, le ribadisce il suo amore e compie un ultimo, disperato gesto che sembra colpire molto Brooke.

BEAUTIFUL 16 GIUGNO

Alla spiaggia, Ridge chiede a Brooke di restituire l’anello a Bill e sposare lui. Spencer è felice di poter finalmente sposare la donna che ama ma Steffy lo invita a non festeggiare prima del previsto. Quando Brooke arriva, Bill le chiede se intenda ancora sposarlo e la Logan appare molto titubante. Nicole, nel frattempo, continua a soffrire per Zende mentre Sasha invita il ragazzo a trovarsi una donna che lo capisca davvero.