Cherry Season, anticipazioni dal 12 al 16 giugno: Ayaz in pericolo, Oyku non vuole sposarsi, Seyma incinta e Mete…

Tornano le emozioni di Cherry Season – La stagione del cuore, la soap opera turca che ha già fatto innamorare il pubblico italiano. Protagonisti sono la giovane Oyku, divisa tra il sogno di diventare una stilista affermata e l’amore e l’affascinante architetto Ayaz. Ecco tutte le anticipazioni della nuova settimana.

CHERRY SEASON 12 GIUGNO

Sibel trova i diari scolastici di Ilker e si rende conto che il marito, da ragazzo, era grasso. Per mostrare a tutti i suoi cambiamenti, decide di organizzare una festa a cui invita tutti i vecchi compagni di scuola di Iker. Onem cerca di fare pace con Ayaz che, insieme ad Oyku, continua ad essere spiati dai nonni della ragazza. Mete, invece, decide di lasciare la società che aveva fondato con Ayaz.

CHERRY SEASON 13 GIUGNO

I compagni di scuola di Ilker arrivano nel locale. Il marito di Sibel si prende così la sua rivincita. Oyku organizza una cena e confessa a Meral che, in realtà, non si è sposata con Ayaz. Onem ordina a degli uomini di dare fuoco all’atelier di Mehmet in cui restano intrappolati anche Ayaz e lo stesso Mehmet. I due, di fronte al pericolo, riescono a fare pace.

CHERRY SEASON 14 GIUGNO

Ayaz e Mehmet riescono a salvarsi ma Onem, assalita dai sensi di colpa, si offre di ripagare i danni subiti dall’atelier. Mehmet, ospite di Ayaz, riceve la visita di sua sorella che riesce a mettere in crisi Oyku. Seyma, infine, scopre di essere incinta e lo comunica a Mete.

CHERRY SEASON 15 GIUGNO

Mete non ha alcuna intenzione di diventare padre e fissa un appuntamento a Seyma per farla abortire. Oyku è sempre più nervosa e, in presa a forti dubbi, chiede a Ayaz altro tempo prima di sposarsi. Il giovane architetto, esasperato, si allontana da lei mentre Onem e Mehmet tornano insieme.

CHERRY SEASON 16 GIUGNO

Tra Oyku e Ayaz il clima è sempre più teso. Meral scopre che i nonni hanno nascosto una telecamere a casa di Oyku e Ayaz e va a riferirlo alla figlia. Oyku rivela ai nonni di non essere sposata. mete esce dal carcere ma il padre che si è schierato con Seyma lo caccia di casa.