Emma Marrone pubblica questa foto e viene sommersa dalle critiche: ecco perché!

Emma Marrone è sempre più un’artista con la a maiuscola. Oltre a scalare le classifiche italiane con le sue canzoni portando a casa sempre più premi, Emma Marrone è anche la cantante più amata anche dal cinema. Dopo “Quando le canzoni finiranno”, colonna sonora del film “La cena di Natale”, un altro singolo di Emma, tratto dall’album “Adesso”, è stato scelto per fare da colonna sonora ad un film. La hit “Io di te non ho paura” sarà la colonna sonora del film “Girotondo” in uscita nelle sale il prossimo 22 giugno. Un grande riconoscimento per Emma che, in questi anni, si è affermata anche come cantautrice. Tuttavia, in queste ore, il nome della Marrone è finito nuovamente al centro di una polemica sui social.

EMMA MARRONE, LA DURA REPLICA ALLE CRITICHE DI UNA FAN

Emma Marrone è la protagonista di uno spot pubblicitario il cui video è stato pubblicato dalla cantante sul suo profilo instagram. Nel filmato, Emma è assolutamente bellissima. Sensuale, elegante e molto femminile, ha tirato fuori il suo lato sexy scatenando l’entusiasmo dei fans che hanno applaudito la sua capacità di cambiare e rinnovarsi sempre.

Tra i tanti complimenti, però, sono saltate fuori anche delle critiche. Molti haters hanno puntato il dito contro la nuova immagine di Emma, che stanca di leggere commenti negativi, ha replicato così:

“Complimenti signora, vedo che ha anche dei figli… ottimo esempio. Insultare una ragazza prima che un’artista che ha semplicemente svolto il suo lavoro con orgoglio e impegno. Quindi degli altri insulti delle ragazzine non mi stupisco… io sarò anche truzza, camionista ma voi siete lo specchio di una società cattiva, maleducata e infelice!”.