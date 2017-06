Speciale Uomini e donne: Gemma Galgani torna in prima serata con sorprese

Rullo di tamburiiii..Gemma Galgani sta tornando in prima serata!

La dama torna ad essere protagonista di una puntata speciale di Uomini e donne, ma stavolta niente lettere.

Gemma Galgani divisa tra Marco e Giorgio

Se un anno fa infatti Gemma era innamoratissima di Giorgio Manetti, oggi la situazione è ben diversa e Gemma sta frequentando un nuovo cavaliere, Marco Firpo.

Le cose tra i due sembrano andare piuttosto bene, nonostante siano in molti ancora a credere che Gemma non abbia mai dimenticato Giorgio e che in realtà stia con Marco solo per fare ingelosire il Gabbiano.

Cosa accadrà durante la puntata speciale? Ancora non lo sappiamo, ma secondo il settimanale Nuovo Tv, la trasmissione sarà incentrata sull’amore tra la Galgani e Firpo e sul confronto tra questa relazione e quella precedente, con Manetti.

Anche se non è ancora arrivata la conferma ufficiale di Mediaset, lo speciale Gemma dovrebbe andare in onda martedì 27 giugno su Canale 5. Non vediamo l’ora!!