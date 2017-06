Temptation Island 2017, è già crisi per Riccardo e Camilla? Spuntano ex corteggiatrici di U&D

Riccardo Gismondi e Camilla Mangiapelo sono la prima coppia ufficiale di Temptation Island 2017 che tornerà in onda, su canale 5, alla fine del mese di giugno. Al momento, l’ex tronista e l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne sarebbero i soli volti noti del programma dell’amore che sarà condotto, ancora una volta, da Filippo Bisciglia.

TEMPTATION ISLAND 2017, RICCARDO IN ESTERNA CON LE CORTEGGIATRICI DI UOMINI E DONNE

Le registrazioni di Temptation Island 2017 sono già iniziate. Nelle scorse ore, in particolare, è stata registrata la prima puntata e Riccardo Gismondi è stato beccato in esterna con due ex corteggiatrici di Uomini e Donne. A rivelarlo è il Vicolo delle news che riporta la segnalazione di una lettrice che ha assistito alla scena.

“Ciao, oggi a Pula stavano registrando la prima puntata di Temptation Islan;, ho visto Riccardo Gismondi con alcune tentatrici… di queste ho riconosciuto: Simona Solimeno e Carmen Riimauro”.

Carmen Rimauro e Simona Solimeno sono rispettivamente l’ex corteggiatrice di Manuel Vallicella e l’ex corteggiatrice di Claudio D’Angelo. La prima conquistò l’affetto del pubblico instaurando subito un bel legame con l’ex tronista veronese nonostante la timidezza. La seconda, invece, dopo aver capito di non avere di fronte l’uomo della sua vita preferì lasciare la trasmissione.

Entrambe fanno ora parte del gruppo di tentatrici di Temptation Island 2017. Camilla Mangiapelo deve preoccuparsi?