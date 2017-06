Stefano De Martino è fidanzato? Parla Belen Rodriguez

La vita privata di Stefano De Martino continua ad essere avvolta dal mistero. Dopo gli indizi raccolti sui social durante la festa di compleanno di Emma Marrone che avevano fatto pensare ad un ritorno di fiamma con la sua ex, Stefano De Martino ha smentito di essere fidanzato sui social anche se i fans non si arrendono e continuano a seguire ogni sua piccola mossa.

LA VERITA’ DI BELEN RODRIGUEZ SULLA VITA PRIVATA DI STEFANO DE MARTINO

Dopo la separazione da Belen Rodriguez, Stefano De Martino non ha più avuto una fidanzata ufficiale. Al ballerino napoletano continuano ad essere accostate numerose donne, in primis Emma Marrone, anche lei ufficialmente single.

Il ballerino, però, sui suoi canali social continua a pubblicare foto e video in vui è solo, in compagnia degli amici e di Santiago a cui cerca di dedicare tutto il suo tempo. Proprio Santiago, al momento, è il suo grande amore ma anche l’unica persona in grado di farlo commuovere come ha fatto nel corso dell’ultima puntata di Selfie – Le cose cambiano.

Il ballerino napoletano, dunque, almeno per il momento, non ha alcuna intenzione di rendere pubblica la sua vita privata. Di fronte al fatto che Stefano De Martino non si sia rifatto ancora una vita, Belen Rodriguez, ai microfoni del Tgcom24, ha risposto lapidaria: “Succederà”.