Uomini e Donne, Claudio Sona nella bufera: la reazione choc della redazione

Claudio Sona ha davvero preso in giro tutti? L’ex tronista di Uomini e Donne, amatissimo dal pubblico per le emozioni che è riuscito a trasmettere con la prima edizione del trono gay, è finito al centro di un’accesa polemica. A puntargli il dito contro è l’ex fidanzato, Juan Sierra.

Attraverso un lungo post che potete leggere nella foto accanto, Juan Sierra ha rivelato di essere stato fidanzato con Claudio Sona anche durante il trono di Uomini e Donne. Il modello sostiene di avergli retto il gioco per aiutarlo a realizzare i suoi sogni ma, stanco di vivere nell’ombra e di ascoltare false promesse, ha deciso di rendere tutto pubblico. Sierra avrebbe anche pubblicato l’audio di una telefonata che dimostrerebbe la sua versione dei fatti e che è stato poi rimosso.

Contro le parole di Juan Sierra, Claudio Sona ha pubblicato su Instagram la sua versione:

“Ho 30 anni e sono sempre stato abituato ad affrontare le cose a quattr’occhi.

Mentre difendevo Juan da tutti gli attacchi mediatici, dichiarando di avergli sempre voluto bene come amico, lui registrava le mie telefonate con lo scopo evidente di aspettare il tempo e il modo per fare una piazzata pubblica.

La relazione con lui è finita ben prima del trono. Ero sentimentalmente libero quando decisi di partecipare al programma, ma ho continuato a volergli bene: l’affetto non si spegne con un interruttore.

Come con un mio ex, con il quale sono stato sei anni, pensavo di poter instaurare anche con lui un rapporto diverso, maturo, fatto di continuità e di supporto reciproco.

Solo ora mi accorgo di aver sbagliato a dimostrare troppo affetto ad una persona ancora innamorata. Sono stato ingenuo a sottovalutare questi aspetti e non credevo che stargli vicino potesse creargli false aspettative.

Non pensavo che tale sentimento potesse arrivare alla morbosità, inducendolo a elargire minacce e ricatti.

Non ho cambiato idea rispetto alla decisione presa quando ci siamo lasciati. In questi ultimi tre mesi, finita la relazione con Mario, sarei potuto tornare con lui, ma il sentimento non c’era e non c’è. Questo, evidentemente, deve averlo ferito.

Quello che c’è stato tra me e Mario è stato un sentimento reale. Voglio scusarmi con lui se tutte le notizie che stanno uscendo, possono in qualche modo oscurare una relazione che per noi è stata speciale.

Il percorso che ho fatto è stato vero e sincero. Lo è stato talmente tanto che, come nella vita reale, esistono il passato, le vecchie relazioni e i sentimenti”.