Antonella Clerici splendida in bikini: le foto della conduttrice in vacanza

L’amore rende bella Antonella Clerici che, in vacanza dopo un intenso anno professionale, ha sfoggiato una linea invidiabile superando a pieni voti la tanto, temuta prova costume. Antonella Clerici, nonostante viva una storia d’amore stabile, viene costantemente seguita dai paparazzi che non hanno perso occasione per immortalarla al mare.

ANTONELLA CLERICI SPLENDIDA IN BIKINI

Dopo l’ultima puntata de La prova del cuoco, Antonella Clerici ha lasciato la città per rilassarsi al mare. La conduttrice è partita per Ansedonia insieme al compagno Vittorio Garrone, alla figlia Maelle, alla sorella Cristina e ad un gruppo di amici.

Rilassata e serena, Antonella Clerici si gode le vacanze insieme al compagno Vittorio, l’uomo che è riuscito a farle voltare pagina dopo la fine della relazione con il padre di sua figlia, Eddy Mertens. Nelle foto pubblicate dal settimanale Gente, la Clerici appare in splendida forma con il suo bikini. Accanto a Garrone, la conduttrice de La Prova del Cuoco è felice e si mormora che i due potrebbero anche convolare a nozze.

Per il momento, tuttavia, come ha recentemente dichiarato ai microfoni di Massimo Giletti durante una puntata dell’Arena, la Clerici starebbe pensando solo di rallentare un po’ con il lavoro per dedicarsi alla propria famiglia.

“Nel mio futuro c’è più vita che televisione. Naturalmente rispettando i contratti, i tempi e le cose… Vorrei rallentare, adesso la priorità ce l’ha la mia vita personale. Magari ci saranno sorprese. Vorrei pensare più alla qualità che alla quantità, ho fatto veramente tutto in tv. Ora ho un compagno che merita di avere tanto tempo”, ha dichiarato la conduttrice.