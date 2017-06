Belen Rodriguez, scenata al ristorante contro i paparazzi perché gelosa di Stefano De Martino? La verità

Belen Rodriguez gelosa di Stefano De Martino? E’ questo l’ultimo gossip lanciato da Dagospia secondo cui la showgirl argentina, durante la sua tappa a Capri per il Vip Champion, si sarebbe scagliata contro i paparazzi presenti in un famoso ristorante dell’Isola a causa del nervosismo scatenato dalla presenza dell’ex marito in compagnia di Desirèe Popper e Dayane Mello ma è davvero andata così? Noi di Sologossip vi raccontiamo tutto.

BELEN RODRIGUEZ, TUTTA LA VERITA’ SULLA PRESUNTA GELOSIA SU STEFANO DE MARTINO

Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono stati entrambi ospiti del Vip Champion, l’evento che ogni anno attira a Capri tantissimi vip. Stando a quello che scrive Dagospia, i due ex coniugi si sarebbero incontrati a Capri dove Belen avrebbe tirato fuori la sua gelosia nei confronti del padre di suo figlio. In realtà, però, non è andata affatto così.

Alberto Dandolo per “Dagospia” nella rubrica “MilanoSpia” scrive:

“Nessuno ha ancora ben capito cosa sia davvero successo l’altra sera in quel di Capri, precisamente al noto ristorante “da Paolino”. Si parla di una bellissima Belen assai friccicarella, di un cesto di limoni, di paparazzi incazzati e di una rissa senza precedenti. Quale è la versione vera dei fatti? E perché nessuno la racconta? Ve lo spieghiamo noi:

A) Belin Belen aveva avuto dall’organizzazione del torneo di tennis di cui era madrina la rassicurazione che nel ristorante non avrebbe trovato I paparazzi (sì, vabbè!). Una volta avvistati, ha perso il controllo e ha iniziato a lanciargli in faccia profumati limoni capresi;

B) Perché lady Pampa era cosi’ nervosa? Solo per via dei paparazzi? No. Pare fosse agitata per via del suo ex Stefano De Martino, che durante il soggiorno caprese si è intrattenuto con 3 bombastiche ragazze, a fasi alterne. Trattasi di Desirée Popper (ex tronista), la nuova “Bona” di Bonolis e la solita Dayane Mello (con cui avrebbe trascorso molte ore…)”.

In realtà non sarebbe andata esattamente così. Noi di Sologossip.it abbiamo seguito l’evento attraverso Instagram Stories e possiamo dirvi che Belen Rodriguez e Stefano De Martino non hanno trascorso il weekend contemporaneamente a Capri. Il giorno in cui la showgirl è arrivata, Stefano è ripartito alla volta di Milano al punto che, la domenica sera, si è concesso un’uscita in compagnia degli amici.

Nessuna scenata di gelosia per Belen Rodriguez che ha trascorso le sue giornate capresi in compagnia delle amiche divertendosi tra balli e canti.

A smentire Alberto Dandolo ci ha anche pensato Belen Rodriguez che, su Instagram Stories, ha pubblicato due post con cui smentisce categoricamente quanto scritto dal giornalista di Dagospia.