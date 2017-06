Grande Fratello Vip, colpacci per Ilary Blasi: arrivano l’ex naufraga e sua sorella

Il Grande Fratello Vip tornerà in onda su settembre. Le prossime settimane saranno così fondamentali per mettere su un cast che riesca a fare breccia nel cuore del pubblico come ha fatto quello della prima edizione. Al timone del Grande Fratello Vip ci sarà ancora Ilary Blasi, affiancata da Alfonso Signorini. Nela casa èiù famosa d’Italiadovrebbe entrare dei nomi clamorosi, in grado di far alzare le temperature autunnali.

GRANDE FRATELLO VIP, ARRIVANO LE SORELLE BUCCINO?

Secondo quanto scrive il settimanale Chi, tra le concorrenti del Grande Fratello Vip dovrebbero esserci le sorelle Buccino. Nella casa di Cinecittà, dunque, dovrebbero abitare per diverse settimane Cristina Buccino, già naufraga dell’Isola dei Famosi e la sorella Maria Teresa. Entrambe bellissime e avvenenti, sarebbero accolte con gioia dai concorrenti uomini.

Gli altri nomi accostati al Grande Fratello Vip sono quelli di Karina Cascella e Giulia De Lellis, già protagoniste di accese discussioni nel salotto di Pomeriggio Cinque, la trasmissione di Barbara D’Urso. Insieme, dunque, potrebbero regalare scintille al reality.

Recentemente, inoltre, si è candidata anche Lucia Bramieri, nuora di Gino Bramieri che, ai microfoni di Pomeriggio Cinque, in una puntata di Pomeriggio Cinque, ha dichiarato: “Mi piacerebbe avere l’occasione di farmi conoscere per quella che sono realmente a 360 gradi”.