Selfie: Tina spiazza tutti, c’è astio con la Ventura?

Tina Cipollari è ormai uno dei personaggi immancabili nel palinsesto Mediaset.

Amatissima dal pubblico, Tina ha da anni il ruolo di opinionista a Uomini e donne ed ora si è guadagnata di diritto un posto d’onore tra i protagonisti di Selfie – Tutto può cambiare.

Durante l’ultima puntata sembra però essere andato storto qualcosa.

Ai telespettatori più attenti non sarà sfuggito che la Cipollari è stata in silenzio tutto il tempo e non è mai intervenuta nel corso della trasmissione.

Come mai?

C’è chi ritiene che questo anomalo comportamento sia dovuto ad un litigio con la conduttrice di Selfie, Simona Ventura. Nella penultima puntata infatti, Tina si era scagliata contro il chirurgo Gasparotti e la Ventura l’aveva rimessa a posto in modo un po’ brusco: “Io qui voglio sentire tutti i punti di vista, non solo quello che non va bene a te”.

Che questo scontro abbia avuto conseguenze?

Non c’è conferma ufficiale, ma forse il tempo ci svelerà la verità.