Stefano De Martino, flirt con Dayane Mello o ? L’ironica smentita del ballerino

Flirt sì o no con Dayane Mello per Stefano De Martino? Il gossio è esploso dopo la pubblicazione delle foto del settimanale Chi che ha immortalato il ballerino a Capri durante il Vip Champion in compagnia della modella brasiliana, ex naufraga dell’Isola dei Famosi e di Desirèe Popper. Stando a quello che si legge sul settimanale diretto da Alfonso Signorini, pare che De Martino non sia rimasto indifferente al fascino delle due brasiliane.

STEFANO DE MARTINO, NUOVA SMENTITA SUI SOCIAL

Stefano De Martino e Dayane Mello, però, non ci hanno messo molto a smentire il gossip diffuso dal settimanale Chi. Durante una diretta su Instagram Stories, la modella brasiliana, alla domanda diretta dei fans, ha risposto così: “Ragazzi non sono stata con De Martino. Non avete ancora capito com’è il gossip? Eravamo tutti in piscina e c’era un paparazzo che ha fatto quelle foto. Non ci sono foto di baci e quant’altro. Anche Desirèe che è una mia grandissima amica con è stata con lui. Io faccio la modella, non vivo di gossip”.

Più ironica la smentita di Stefano De Martino. Su Instagram Stories, infatti, il ballerino napoletano ha pubblicato un breve filmato in cui ha in mano un accendino con la fiamma accesa. Sul post si legge: “La mia nuova fiamma”.