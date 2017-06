Temptation Island 2017, colpo di scena: arrivano le corteggiatrici di U&D più discusse

Le registrazioni di Temptation Island 2017 sono ufficialmente iniziate. In quel della Sardegna, Filippo Bisciglia e tutta la redazione del programma dell’amore sono già al lavoro per regalare al pubblico un’edizione nuova e ricca di emozioni di quello che è diventato un appuntamento fisso dell’estate.

TEMPTATION ISLAND 2017, ARRIVANO LE CORTEGGIATRICI DI UOMINI E DONNE

L’unica coppia vip di Temptation Island 2017 sarà quella formata da Riccardo Gismondi e Camilla Mangiapelo. L’ex tronista e l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne stanno insieme da sei mesi. I due, sempre più innamarati, hanno accettato di partecipare al programma per mettere alla prova il loro amore. Ad ufficializzare la presenza dei Riccamilla è stata l’ex corteggiatrice che, su Instagram, ha salutato i fans così: “Ciao ragazzi…scusate l’assenza! per qualche settimana non ci sarò, quindi sarà il mio staff a pubblicare alcune foto!!!”.

Per Camilla sarà dura tenere a bada la gelosia. Riccardo, infatti, come ha svelato il Vicolo delle News, ha già avuto un incontro con due tentatrici che il pubblico di Uomini e Donne conosce molto bene.

Si tratta di Carmen Rimauro, ex corteggiatrice di Manuel Vallicella e di Simona Solimeno, ex corteggiatrice di Claudio D’Angelo. La prima, 20 anni, è napoletana e conquistò il pubblico del programma di Maria De Filippi con la sua timidezza. La seconda, invece, ha 27 anni ed è toscana e lasciò il programma dopo aver capito di non essere la donna giusta per Claudio.

Entrambe sono pronte a far cadere in tentazione i fidanzati di Temptation Island 2017. Le due sembrano aver già puntato Riccardo. Cosa succederà?